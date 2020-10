“Si hay malos tratos en Movilidad, que se presenten las quejas”: reta González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cualquier queja en mi contra que se presenten ante el comité interno de la Coordinación de Movilidad, afirmó Griselda González Morales, titular de la dependencia, quien rechazó las denuncias anónimas en torno a supuestos malos tratos e incluso despidos en la dependencia estatal.

“No, me parece que en esa parte ustedes pueden entrar a hablar con mis equipos, yo no tengo nada que decir al respecto. Me parece que la gente si ellos comentan que hay un mal trato, tenemos un comité de género que se está trabajando, y que presenten la denuncia que corresponda”, declaró en entrevista colectiva, a pregunta expresa de elclarinete.com.mx.

– ¿Despidos?

– No hay ningún despido de mi parte. Movimientos sí, sí los ha habido. No podemos detener a ciertas personas que tienen un empleo que se les otorga, me parece que es su decisión y muchas de esas decisiones son propias.

Recientemente a elclarinete.com.mx llegaron quejas anónimas en torno al trato que González Morales brinda hacia el personal de la coordinación estatal de Movilidad, desde que la funcionaria asumió el puesto en agosto pasado.

“Todo se ha hecho con transparencia. De hecho, tenemos tarjetas donde esas mismas personas nos firman porque tienen un nuevo empleo o los invitaron a otra dependencia. Pero reitero que acudan al comité, pues porque a final de cuenta ellos son quienes tendrán que decir y no yo”, abundó.

Griselda González es la cuarta titular de la dependencia en la actual administración estatal, señalando que se han buscado renovación, pero sin opinar sobre el trabajo de quienes le antecedieron.

“Con mejoras, yo tengo mejoras de oportunidad y me parece que esa es la parte fina. No estoy para juzgar lo que hicieron o dejaron de hacer. Estoy para hacer lo que me corresponde y dar el mejor resultado en la confianza que se me ha otorgado”, finalizó.