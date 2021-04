Si hay ganas, más no dinero para pagar bono a trabajadores del HH: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de manifestaciones de trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo reclamando el llamado bono Covid para todo el personal, el gobernador el panista, Martín Orozco Sandoval respondió y señaló que hay voluntad para otorgar el mismo, sin embargo no hay ni dinero, ni obligación, ni compromiso.

Sostuvo que el gobierno del estado ha soportado todos los gastos que ha generado la pandemia, por lo que no se tiene el presupuesto suficiente para erogar gastos extraordinarios.

“Existe la voluntad de mi parte, a algunos ya se les dio, faltan otros, nada más que me aguanten a que tenga el recurso”, les reviró.

Expuso que de haber algún recurso extraordinario se les va a apoyar, dejando en claro que será a aquellos que realmente se la han jugado en esta crisis sanitaria.

Sobre la aplicación del Fondo de Estabilización para cubrir con la petición de los trabajadores, el mandatario estatal apuntó que se tiene que hacer un análisis a fondo, aceptado que el recurso del mismo cada vez es menor y teniendo otros gastos prioritarios.

“Aquí es de esperar y que se esperen, nada más que sepan que si hay voluntad porque esto es voluntario”, concluyó en entrevista colectiva.