Si Guardia Nacional viene a amedrentar en las elecciones, mejor que se vayan: Díaz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que se vayan los elementos de la Guardia Nacional, si sólo vienen a presionar para las votaciones del domingo y no a garantizar la tranquilidad, manifestó la diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso.

“No queremos que vengan a alebrestar, si no nos aseguran que vienen a hacer su trabajo y no los queremos en Aguascalientes, si no vienen a garantizar la integridad de nuestra población, no los queremos aquí”, apuntó en entrevista grupal.

– ¿De qué manera podría ser la intervención?

– De que intimiden, que amedrenten a la gente. No estamos acostumbrados así, somos un estado de paz.

Díaz Marmolejo adelantó que integrantes del Poder Legislativo, junto con presidentes municipales como el alcalde capitalino Leonardo Montañez buscarán una entrevista con representantes de la corporación a fin de hacerles este planteamiento.

“Vamos a hacerles éste atento llamado para que se mantenga la paz, así como fueron las campañas y pedirles que si no van a salvaguardar las elecciones, que se vayan. Nos vamos a acercar entre hoy y mañana”, insistió la legisladora por el PAN.

El domingo próximo se tiene prevista la votación para la renovación de la gubernatura del estado.