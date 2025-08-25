“Sí es peligroso que la 4T abrace a Felipe Muñoz”: reconoce Mireles

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La asistencia del ex fiscal Felipe Muñoz al informe de la senadora morenista Nora Ruvalcaba es viable debido a que no existe una sentencia en su contra, expresó el legislador guinda Rodrigo González Mireles quien, sin embargo, sí aceptó que estos vínculos pueden ser al menos controvertibles.

“Existe la presunción de inocencia, me parece que si lo declaran inocente le daremos la señal a la senadora con las declaraciones. Pero si hay procesos en contra de este compañero que las autoridades hagan su trabajo y se haga su debido proceso”, declaró en entrevista colectiva el representante local.

– ¿No es peligroso que la 4T abrace a Felipe Muñoz?

-Sí es peligroso, pero habría que verlo con esta comisión. No sé cuál sea el vínculo o porque haya acudido a este evento, o se si lo invitaron o él llegó. Hay que recordar que los informes son públicos.

El sábado último, Ruvalcaba rindió su primer informe como integrante de la Cámara Alta. Durante el acto, estuvo presente Felipe Muñoz, fiscal estatal entre 2010 a 2015, y en cuya gestión se acumularon diversas denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales, algunas que han generado recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

González Mireles descartó defender a Muñoz, quien también fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, e insistió que ello dependerá tanto de las autoridades, o de la misma opinión pública. “La historia juzgará si hay algún tipo de proceso judicial. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo. Yo no tengo relación con estos personajes”.

Cabe mencionar que Felipe Muñoz fungió como fiscal en el último gobierno estatal del PRI y también ha acudido a actos del PAN como la toma de protesta de la gobernadora Teresa Jiménez en octubre de 2022.