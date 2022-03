Si el alcalde de Jesús María no nos quiere por Tercer Anillo que nos de una nueva ruta: AMOTAC 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de las quejas del alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, por el paso de camiones de carga por Tercer Anillo dentro de su demarcación que afectan a los pavimentos, el líder de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), José Guillén, respondió y dijo que si no quiere que pasen por su territorios que les indique por dónde cruzar.

En entrevista Guillén externó que mientras no esté concluido el libramiento poniente al transporte pesado no le quedará más que seguir ingresando a las ciudades.

“El señor dice que los camiones no deberían estar en Jesús María y que no tiene presupuesto porque se lo quitaron para rehabilitar las vialidades, ¡hombre! entonces con todo respeto también le vamos a sacar las fábricas o no vamos a entrar a las mismas a ver qué hacen sin materia primas”, abundó.

En la parte final de la charla con los medios de comunicación el líder transportista criticó que el mismo gobierno del estado haya amagado en varias ocasiones en que los quieran sacar de la ciudad para no afectar la infraestructura del Segundo Anillo, revirando de igual manera en el sentido de sacar a cadenas comerciales, fábricas, empresas y al centro comercial agropecuario que requieren de sus servicios, concluyó.