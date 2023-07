Si critican a Ana Guevara y a la Conade les quitan las becas a los atletas

Redacción

Ciudad de México.- Es bien conocido que desde el principio de la actual administración federal en el área del deporte confederado ha habido polémicas por la falta de apoyo para los atletas de alto rendimiento y que pese a ganar preseas han sido relegados.

La situación estriba es que desde hace años todos los atletas mexicanos firman una carta compromiso al aceptar apoyos y becas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, generó polémica y hoy vuelve a tomar fuerza en medio de las críticas que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, no ha cesado en recibir por su manejo al frente del organismo.

Y es que en esa carta, que sale a relucir en el documento de la Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal, resalta algunas condiciones que la Conade le pide al deportista; que de no ser acatadas, corren el peligro de perder sus becas.

Sobre todo, en el apartado de ‘Conducta’ en la ‘Carta de aceptación-compromiso’. En el punto 7 del apartado ‘Conducta’ se habla sobre las declaraciones a los medios:

“Abstenerme de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario”.

Mientras que en el punto número 8 se habla sobre las publicaciones en redes sociales:

“Ser responsable por todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”.

Dicha ‘Carta de aceptación-compromiso’ termina con la leyenda en la que la Conade deja claro que la personas que la firmen aceptan que en caso de no cumplir con dichos compromisos podría perder su beca.

“Manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr los compromisos mencionados con antelación, acepto la determinación que CONADE tome respecto a la cancelación de mi beca. La presente carta no se encuentra viciada por ignorancia, inexperiencia, desproporción, lesión, error, dolo o mala fe, debido a ser mi libre y espontánea voluntad”.

Con información de Marca