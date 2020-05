Si hay condiciones, disminuirán medidas sanitarias en Jesús María : Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde Antonio Arámbula López señaló que si las condiciones del coronavirus resultan favorables para el estado de Aguascalientes a finales de mayo, se disminuirán algunas medidas sanitarias para los comercios de la demarcación chicahual.

En su mensaje ofrecido durante este lunes en redes sociales, el edil panista mencionó que hasta entonces, se analizará la suspensión obligatoria del uso de cubrebocas y la posibilidad de permitir a un mayor número de gente dentro de los establecimientos.

“Vamos a abrir algunos negocios poco a poco, ya no serán obligatorias a partir de junio si el Gobierno Federal no dice otra cosa y los contagios no se disparan, no será obligatorio el uso del cubrebocas y también vamos a abrir, tal vez un poquito, acercar el número de personas en un negocio, pero esto no lo diremos hasta unos pocos días antes de junio”, explicó.

De igual forma, Arámbula se dirigió a los empleados del Ayuntamiento para recordarles que también están cercanos a regresar a la presidencia municipal para seguir con las labores que les corresponden.

“Los primeros que vamos a regresar seremos los servidores públicos, para que se vayan preparando los que trabajan desde casa”.

Hasta este lunes, Jesús María reportó 41 casos de coronavirus, lo que posiciona a la demarcación como la segunda con más contagios después de la ciudad capital.