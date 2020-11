Sí arrolló patrulla de la Policía Estatal de Aguascalientes a motociclista

OES

Aguascalientes, Ags.- A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal negó en todo momento que una de sus unidades haya arrollado a un motociclista, un vecino expuso un video en el que se observa a una patrulla atropellar al joven.

Estos hechos de suscitaron durante la tarde de este sábado en el cruce de Belisario Domínguez y Enrique Rebsamen, en él fraccionamiento Bulevares Segunda Sección.

Testigos informaron que la patrulla con número económico 1426 habría sido la culpable de arrollar a Oscar Armando Benedetti de 18 años, quien tripulaba una motocicleta Italika negra con verde.

Finalmente, se espera que la autoridad se haga responsable del accidente y el elemento asignado a esa patrulla sea sancionado.

Más tarde la SSPE emitió este comunicado:

“Al dar continuidad a las investigaciones sobre la denuncia que un ciudadano hiciera en torno a la participación de una patrulla de la Policía Estatal en un accidente en el que se vio afectado el conductor de una motocicleta, confirmaron que se trata de una radiopatrulla de la institución, por lo que se entabló contacto con el afectado a fin de cubrir los gastos generados por los daños y probables lesiones.

A través de las versiones de algunos testigos y videos de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, se logró observar el momento en el que se registró el percance, en el cual participa una radiopatrulla de la Policía Estatal que se retiró del lugar, si bien no se aprecia el número de la misma, ya se cuenta con elementos para identificarla, así como al elemento que la tenía a su cargo.

Por lo cual se iniciará el procedimiento en su contra a fin de que sea dado de baja de la corporación al no detenerse tras el percance y tratar de ocultar lo sucedido, ya que no es digno de pertenecer a la institución”.