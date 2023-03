SHyCP sigue sin autorizar recursos para contratar 3 mil empleados federales en Aguascalientes que faltan

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- A pesar de haber un déficit de tres mil personas en delegaciones, sobre todo en el área de salud, estas no han avanzado en tres meses debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha autorizado las partidas presupuestales.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Aguascalientes (FSTSE), Normando López Meixueiro, informó que durante la pandemia se perdieron tres mil plazas, entre personas que fallecieron y otro tanto que adelantaron sus jubilaciones por miedo de contagio.

“Significa que un trabajador está haciendo las labores de tres personas, es importante que se repongan estas 3 mil plazas en Aguascalientes, sobre todo en el área médica que nosotros consideramos que es importante para el estado”, comentó el representante.

En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Telecomunicaciones de México (TELECOMM), en el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y en otras dependencias es donde se ha registrado un déficit considerable de personal.

-¿Qué es lo que ha provocado que se frene la nueva contratación de personal?

“Porque hacienda no ha liberado el presupuesto, hacienda no las libera, aunque el recurso está, las dependencias se ven mermadas porque no tienen personal”, finalizó.