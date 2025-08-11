Shrek 5 cambia su fecha de estreno

Redacción

Ciudad de México.-La esperada Shrek 5 tendrá que esperar un poco más para llegar a los cines. Universal Pictures confirmó que la nueva entrega de la exitosa franquicia animada de DreamWorks se retrasará por segunda ocasión.

El cambio implica un ajuste de seis meses en el calendario, lo que ha generado especulación entre los fanáticos sobre los motivos detrás de la decisión. Hasta el momento, el estudio no ha emitido una explicación oficial.

La competencia en taquilla, una posible razón

De acuerdo con el medio especializado Variety, la fecha original de estreno colocaba a Shrek 5 en competencia directa con dos producciones de alto perfil: Avengers: Doomsday, de Marvel Studios, y Ice Age 6, de 20th Century Studios.

Ambas cintas cuentan con un alto potencial de taquilla y podrían haber opacado el regreso del ogro más famoso del cine.

Con el nuevo calendario, la película se estrenará en pleno verano, una temporada históricamente favorable para Universal, que ha obtenido buenos resultados con lanzamientos como Mi Villano Favorito, Cómo entrenar a tu dragón y The Super Mario Bros. Movie; sin embargo, el nuevo escenario también plantea un reto: Shrek 5 competirá contra Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, otra producción muy esperada por el público.

Una franquicia con 20 años de historia

Desde el estreno de la primera película en 2001, Shrek se convirtió en un fenómeno cultural, combinando humor irreverente, referencias a la cultura pop y una galería de personajes memorables.

Las cuatro películas anteriores recaudaron más de 3 mil 500 millones de dólares en taquilla global, además de generar múltiples productos derivados, cortometrajes y un spin-off protagonizado por El Gato con Botas.

Aunque no se revelaron detalles oficiales de la trama, se espera que Shrek 5 retome a los personajes clásicos: Shrek, Fiona, Burro y el Gato con Botas, en una historia que busca conectar tanto con la audiencia original como con nuevas generaciones.

Proyectos paralelos en el universo de Shrek

El retraso también llega en medio de otros proyectos relacionados con la saga. Universal y DreamWorks han confirmado que El Burro tendrá su propia película, mientras que El Gato con Botas: El último deseo revitalizó el interés por este universo cinematográfico.

Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar hasta el 30 de junio de 2027 para ver el regreso del ogro verde en la gran pantalla.

Con información de Excélsior