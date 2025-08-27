Sheinbaum reprocha que se haga escándalo por casa de Noroña

Redacción

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reprochó que se haga un escándalo por la casa del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, mientras no se dé cobertura a declaraciones del jefe de la DEA que colocan a Genaro García Luna al nivel de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal cuestionó qué tema es más relevante. “¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?”, preguntó Sheinbaum.

La Presidenta agregó que los medios han sido cómplices de ocultar los hechos ocurridos durante la administración de Felipe Calderón. “Pero hacen un escándalo por lo de Noroña, ¿para qué? Para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, se quejó.

Sheinbaum recordó que Noroña incluso grabó un video en su propiedad. “Por cierto, hizo un video ahí de su casa”, dijo.

De acuerdo con información publicada por REFORMA, Fernández Noroña adquirió hace nueve meses una residencia de mil 200 metros cuadrados y 260 metros de construcción en Tepoztlán, a un costo de 12 millones de pesos. El senador, crítico de la opulencia y defensor de la “austeridad republicana”, vivió previamente en un modesto departamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El legislador de Morena ha acumulado también gastos considerados lujosos, como viajes en Business Class, acceso a salas VIP de aeropuertos, uso de tarjetas bancarias especiales y camionetas de alta gama. Según su declaración patrimonial, sus ingresos ascienden a 260 mil pesos mensuales, incluidos pagos por su pensión del Bienestar y 188 mil pesos por monetización de sus transmisiones en YouTube.