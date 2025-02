Sheinbaum propone reformas para prohibir reelección y nepotismo

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 5 de febrero el envío al Congreso de dos reformas constitucionales: una para prohibir la reelección en cualquier cargo de elección popular y otra para evitar que familiares sucedan a funcionarios en el poder.

“Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales”, declaró la mandataria. “La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección”.

Sobre la segunda propuesta, Sheinbaum enfatizó que busca evitar el nepotismo: “La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular”.

Durante su discurso, la presidenta también defendió la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que el próximo 1 de junio se realizará la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México.

“Con base en el artículo 39, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, el pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México”, sostuvo.

Sheinbaum también recordó otras reformas enviadas por AMLO y por su administración, incluyendo la constitucionalización de los programas de bienestar, la recuperación de ferrocarriles y empresas públicas de energía, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.

“Añadimos una nueva reforma, también profunda: la llegada de las mujeres a la Constitución de la República”, concluyó.