Sheinbaum pide a España recapacitar y ofrecer disculpas por la Conquista

Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que España debería recapacitar y ofrecer una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

En su primera conferencia mañanera, la mandataria señaló que la relación entre ambos países es buena, pero subrayó que México defenderá su postura en este tema.

“Es buena (la relación), no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición. Y, con España, tenemos relaciones comerciales, de turismo, culturales”, aseguró Sheinbaum.

También destacó el vínculo que existe entre ambos países debido al exilio de la República española, señalando que muchos españoles y españolas llegaron a México durante ese periodo, lo que fortalece los lazos entre ambas naciones.

La semana pasada, Sheinbaum justificó en una carta la ausencia del Rey Felipe VI de España en su toma de posesión, argumentando que la Corona española ha ignorado el reclamo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para que ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

“Cuando se niega la Corona española, no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece, y no hay una respuesta oficial al Presidente de la República… es evidentemente un agravio no solo al Presidente, sino al pueblo de México”, manifestó Sheinbaum.

La Presidenta recordó que diversas naciones de Europa y hasta el Vaticano han ofrecido disculpas por hechos del pasado. “Hace poco, el Gobernador de California, que por cierto estuvo aquí para la toma de protesta, hizo una disculpa pública al pueblo afroestadounidense por las atrocidades cometidas. Los países de Europa y el Vaticano han hecho lo mismo. Es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, concluyó.