Sheinbaum: No le temo a Xochitl Gálvez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena, Claudia Sheinbaum encabezó un mitin proselitista en la explanada del templo de San Marcos en el Barrio del mismo nombre en la zona centro de esta ciudad ante cientos de personas en su mayoría de la tercera edad que soportaron durante casi dos horas el estar expuestos bajo los rayos de sol incandescente.

Cerca de 40 minutos después de la hora señalada la precandidata del partido oficial arribó al mitin denominado como “Asamblea Informativa” la mañana de este viernes la gobernadora de la Ciudad de México con licencia señaló en entrevista previa al evento rechazó tener preocupación por el despunte que ha tenido la senadora panista que aspira al mismo cargo pero en el Frente Opositor, “no, ellos (PAN-PRI-PRD) ellos representan el pasado, yo digo que cuando llega la derecha, se van los derechos y los derechos del pueblo de México ya no se pueden ir”, dijo.

Más adelante Sheinbaum adelantó que va a salir un libro donde aparece ella “Va a salir publicado un libro escrito por Arturo Cano, creo que el 17 ( del mes en curso) nos entrevistaron y lo que entiendo es que. No he leído el libro,-precisó- nos hicieron muchas entrevistas a distintas personas que me conocen”.

A su vez externó que reconoce que hay muchos problemas con el tema del servicio del agua en las viviendas en la zona centro del país, “que tienen que ver con el problema de la sequía y hay varias propuestas para ese tema”, señaló sin hablar de ellas.

Finalmente en la breve charla con los representantes de los medios de comunicación prometió que “se van a resolver los problemas de inseguridad que se viven en muchos estados del país”.

Más tarde durante su discurso criticó que la oposición haya designado a José Angel Gurría a quien calificó de “cínico y corrupto” ya que comentó es uno de los que crearon el Fobaproa para salvar a los empresarios y endeudar al país, además de que también fue uno de los operadores para que se privatizara ferrocarriles de México.

Al concluir deploró que Aguascalientes cuente con la universidad pública “más cara del país” en referencia a la Universidad Autónoma de Aguascalientes donde por concepto de colegiatura cobra mil 300 pesos mensuales, ya que dijo la educación superior debe ser gratuita cómo está referido en el artículo 3o Constitucional y recordó que durante su gestión como jefa de gobierno de la capital del país se construyeron dos universidades públicas gratuitas.

También anticipó que los apoyos que se entregan a las personas de 65 y más no desaparecerán. Cabe mencionar que a las personas beneficiarias de este programa y que estuvieron presentes en el evento se les pasó lista de asistencia de parte de trabajadores de la delegación de la Secretaría del Bienestar.