Sheinbaum niega filtración de documentos del SAT sobre Adán Augusto

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya filtrado documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionados con el senador Adán Augusto López, luego de que se difundieran señalamientos sobre ingresos millonarios no reportados.

“No andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior, porque nosotros no somos iguales”, afirmó durante su conferencia de este lunes 29 de septiembre.

La mandataria descartó que se trate de “fuego amigo” al interior de Morena por los recientes escándalos, entre ellos los vinculados a La Barredora y a Hernán Bermúdez Requena.

“Si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta a la Secretaría Anticorrupción y en cualquier caso ante la FGR”, agregó.

Respecto a la red financiera que entregó 79 millones de pesos a Adán Augusto, Sheinbaum insistió en que el tema fue atendido por el propio senador. “Él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa. El senador ya aclaró y si tiene más pendientes que se aclaren”.

La presidenta subrayó que, hasta el momento, no existe ninguna investigación formal contra el exsecretario de Gobernación, aunque señaló que cualquier anomalía que se detecte será canalizada a las instancias correspondientes.

Adán Augusto López ha sido señalado de ocultar ingresos millonarios provenientes de empresas fantasma y contratistas en Tabasco, durante su gestión como gobernador y en años posteriores.