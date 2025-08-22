Sheinbaum descarta bombardeo de EU a México

Redacción

Claudia Sheinbaum aseguró que ningún gobierno extranjero se atrevería a bombardear México, luego de que Terry Cole, director de la DEA, evitó descartar que Donald Trump pudiera ordenar un ataque contra cárteles en territorio nacional.

“No, México es un país libre, independiente y soberano. Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía, no es como antes. México tiene mucha fuerza, nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como Gobierno del pueblo, e internacional, entonces no, eso no va a ocurrir. Como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: ‘un soldado en cada hijo te dio’”, afirmó la Presidenta en conferencia de prensa.

Un día antes, Cole fue cuestionado en Fox News sobre la posibilidad de bombardear a los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el CJNG, señalados como principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

“Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el Presidente. Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión”, declaró el funcionario estadounidense.

El jefe de la DEA agregó que la agencia ha estado “en guerra contra los cárteles por los últimos 40 años”, y que sus elementos han estado “a la vanguardia” y “en la punta de lanza” en esa estrategia.

A principios de agosto, The New York Times reveló que Trump firmó una orden secreta para que el Departamento de Defensa preparara opciones de ataque militar contra organizaciones criminales en América Latina, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países.