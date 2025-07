Sheinbaum confirma que ya interpuso denuncia contra abogado de Ovidio Guzmán

Redacción

Ciudad de México.-Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la demanda por difamación en contra del abogado Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, ya fue presentada en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

También respondió a las acusaciones y señalamientos de la oposición política en México, calificando los comentarios hacia su gobierno como “antipatriotas” e “hipócritas”.

Asimismo, comentó que para gobernar México se requiere de autoridad necesaria que comprenda las necesidades de un pueblo que vivió un incremento de violencia y propaganda política engañosa.

“Lo primero es que se requiere autoridad moral y política para gobernar México y estar a la altura de nuestro pueblo. La certeza de esa autoridad. Por mí habla mi historia.

La oposición en México, lleva un objetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que se ponga el 30% de aranceles, en vez de apoyar a México, comentar lo injusto y poco lógico, que le va a hacer daño no solo a México sino a Estados Unidos“, apuntó la mandataria.

Sheinbaum aseguró que México buscará un acuerdo comercial beneficioso para ambos países. REUTERS/Raquel Cunha

También señaló que México y Estados Unidos han colaborado de manera óptima en el comercio de productos, mismo que si es modificado de una manera unilateral se verá afectado gradualmente e iniciará una recesión económica bilateral.

Aranceles: una medida que perjudica bilateralmente

De igual manera, señaló que la reciente imposición de aranceles del presidente Donald Trump son de talla internacional y no solo como un ataque directo a México, por ende, la mandataria buscará acuerdos con el país vecino para no perjudicar la economía de ambas naciones.

“Se ha demostrado durante tantos años que la integración comercial ha sido benéfica para ambos países. No solamente implica un efecto para el pueblo de México. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son de talla internacional. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Es para todos los países del mundo, ellos (la oposición política) lo concentran como si fuera un asunto para México, no informan que es una política de Estados Unidos, no defienden a México, ellos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno, no les importa si le va mal al pueblo o los empresarios. Lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y movimiento pero se van a quedar con las ganas, es una posición antipatriota y muy hipócrita”, comentó Sheinbaum.

La violencia que arrastra México desde inicios del siglo XXI

Finalmente, la presidenta recordó en conferencia de prensa el inicio de la violencia y la consagración de la delincuencia organizada en México por medio de las decisiones tomadas por presidentes como Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), mismo que, de acuerdo a la mandataria, consolidaron el inicio de un incremento de violencia a nivel nacional.

También recalcó que bajo la mira de el Gobierno de México, la República se encuentra enfocada en un progreso nacional, una baja de homicidios, progreso en la seguridad y no en dar importancia a los ataques y desinformación de la oposición. La presidenta recordó que la violencia y las problemáticas más grandes de México vienen de sexenios anteriores como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Crédito: Cuartoscuro.

“Por qué no hablan del sexenio de Calderón de sus sexenios donde ellos gobernaron o del de Peña, por qué no explican como fue posible que aumentaran los homicidios en México del 2006 a 2018, cuatro o cinco veces y que a partir del 2018 comenzó a disminuir y que todavía va a la baja. Por que no hablan del caso Rápido y Furioso, cuando Calderón permitió que entraran armas a nuestro país libremente.

Pero sí quieren que haya 30% de aranceles al país, para que le vaya mal al gobierno a pesar de que eso signifique una medida unilateral a nuestro país. Por eso tienen tan poquito apoyo, porque el pueblo de México también ya esta en otro nivel ya no se va con la finta de estas cosas”, finalizó Sheinbaum.

