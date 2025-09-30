Sheinbaum a Salinas Pliego: “Las deudas no se politizan, se pagan”

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que el empresario Ricardo Salinas Pliego busca politizar los adeudos fiscales de sus empresas, cuando “las deudas no se politizan, se pagan. ¡Así de sencillo!”.

En su conferencia matutina, la mandataria recordó que el propietario de Grupo Salinas enfrenta litigios por deudas con el fisco mexicano que ascienden a 48 mil millones de pesos en los casos que están próximos a resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sheinbaum reveló además que recibió una carta de personas a quienes el empresario debe en Estados Unidos, quienes le solicitaron una reunión para exponerle el caso. “Debe aquí, debe allá y acullá”, expresó. Adelantó que la próxima semana sostendrá el encuentro con los acreedores extranjeros.

La jefa del Ejecutivo criticó la entrevista que Salinas Pliego ofreció a una cadena televisiva estadounidense, donde dijo ser víctima de persecución política. “Él quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora que habla todos los días en contra del gobierno? ¿Cómo ahora ir a Estados Unidos, a decir mentiras, además mentiras?”, cuestionó.

Sheinbaum insistió en que el dueño de TV Azteca debe cumplir con la ley, independientemente de sus diferencias con el gobierno federal. “El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, pero debe cumplir con las normas, con la ley, es todo lo que decimos en todos los sentidos. Ahora yendo a Fox News a decir mentiras, además en Estados Unidos, donde tiene deudas”, subrayó.