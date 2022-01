 Sharon Stone cambia de look

Redacción

EU.-En los últimos tiempos las celebrities han demostrado que no le tienen miedo a los cambios de look, sobre todo aquellos referidos al pelo –como el sorprendente cambio de look de Chrissy Teigen, por ejemplo–. Si antes actrices, modelos y cantantes se movían en una escueta gama de cambios y siempre apostando por el rubio, el moreno o el pelirrojo (como algunas de las divas del cine clásico), ahora los cambios de color están a la orden del día. El rosa se ha convertido en el favorito de la temporada, pero también las hay que apuestan por tonos aún más arriesgados como el azul o el plateado y las que asumen cambios radicales como Angelina Jolie, que ha transformado su melena azabache en una de tono rubio platino para afrontar su último papel en el megaestreno de Marvel.

Y no solo los cambios de color son protagonistas. Las caras más famosas han elevado las extensiones a la categoría de accesorio de pelo imprescindible. Ahí está Jennifer Lopez para confirmarlo, con sus melenas ultralisas y sus coletas altas capaces de resaltar sus facciones y estilizar su rostro. O Phoebe Dynevor, que no ha dudado en decir adiós a su melena tradicional para sumar nuevas capas a su pelo y apostar por un pelo con mucho más volumen de cara a la época estival y a los recogidos veraniegos que suelen salvar la vida.

No nos olvidamos de los flequillos (ni de los 10 flequillos que son tendencia este año). Son pocas las celebrities que se han resistido a él esta temporada. Desde los más ligeros, tipo cortina –te contamos cómo cortar y peinar el flequillo de moda–, a los más rotundo e incluso aquellos que juegan con la asimetría, se han convertido en la excusa perfecta para dar un giro a la imagen y atreverse, en muchos casos, con estilos nuevos. Quienes lo prueban, suelen hacerse adictas a él.

Ya sea un cambio de color, de longitud o de corte, el pelo es una herramienta fundamental para jugar con la imagen y para dar personalidad a los looks. Ya sea por motivos profesionales o por interés personal, repasamos uno a uno todos los cambios de look de las famosas este 2021. Desde los más radicales a los más discretos, muchos de ellos se convierten en una verdadera fuente de inspiración para tomar ideas y atrevernos (si eres de las que te cuesta) a un cambio más radical en la próxima visita a la peluquería.

Sharon Stone formará parte de la segunda temporada de ‘The Flight Attendant’ junto a Kaley Cuoco y lo hará con un look totalmente diferente al que nos tiene acostumbrados. Tal y como ha dejado ver la que será su compañera, Stone lucirá una media melena rubia con ligeras ondas para este nuevo papel.

Un look totalmente renovado que nos hace trasladarnos directamente a sus comienzos en la industria y que, como no podía ser de otra manera, ha tardado en despertar el interés de los fanáticos de la serie y por supuesto los fieles seguidores de la intérprete.

Con información de Bazar