Shakira estará en el Mundial de Qatar

Redacción

La FIFA y la afición confirmaron que Shakira es la reina de los mundiales de fútbol. Por eso, la cantante se presentará en la ceremonia de apertura del Mundial por cuarta ocasión.

La ceremonia se llevará a cabo el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, justo antes del partido inaugural entre Ecuador y el conjunto local de Catar.

Hay que recordar que los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha interpretaron el tema oficial del Mundial de Qatar 2022, titulado “Hayya Hayya” (Better Together). Aunque se lanzó hace 7 meses, no tuvo el éxito esperado.

Además de Shakira, otros artistas como BTS, Black Eyed Peas, Jason Derulo, Robie Williams, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie también serán parte del show.

Con información de Music Mundial