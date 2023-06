Shakira compartió cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

Redacción

EEUU.- Poco más de un año ha pasado desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación; meses en los que, mientras el exfutbolista del FC Barcelona ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a declaraciones sobre su expareja se refiere, la cantante ha ido desvelando parte de su relación.

Así lo ha hecho a través de sus exitosas canciones; así como en su discurso al recoger su premio Mujer del Año Billboard y también en las escasas entrevistas que ha concedido; recientemente la artista colombiana ha hablado de nuevo sobre la parte más íntima de su vida en una entrevista publicada este lunes en la edición en castellano de la revista People, publicación de la que es portada, pues encabeza su lista de Los 50 más bellos de 2023.

En la misma, la cantante asegura que se enteró de la “traición” de Piqué en un momento particularmente duro: mientras su padre estaba ingresado en el hospital, y dijo: “[Mi papá] fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, cuenta sobre su progenitor, William Mebarak, quien Shakira asegura que es su mejor amigo.

Detalla que era verano de 2022, y hacía poco que la cantante y el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años, respectivamente; habían anunciado su separación tras 12 años de relación. Y en medio de esa mediática ruptura su padre tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa de Barcelona, la misma casa que se encuentra al lado de la de la suegra de Shakira, como ella misma se encargó de señalar en su éxito con Bizarrap.

Continúa: “Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba”, recuerda la cantante a la publicación. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

De hecho, el estado de salud de su progenitor fue lo que retrasó su mudanza a Miami. En noviembre de 2022, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, que establecía que la cantante se quedaba con su custodia y que se podía ir a vivir con ellos a Estados Unidos. El exfutbolista de la selección española de fútbol, según establecía el acuerdo, podría cruzar el Atlántico para verles tantas veces como quisiera. En un principio, la mudanza estaba prevista para después de las Navidades. Pero finalmente no ocurrió hasta el pasado mes de abril, cuando Shakira tuvo el visto bueno de la escuela de Barcelona y Miami de sus hijos y también la confirmación de los médicos de la clínica Teknon de Barcelona donde estaba ingresado su padre de que aún no iban a operarle. Hoy su progenitor está totalmente recuperado, según ella cuenta en su nueva entrevista: “Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”.

De su madre, Nidia Ripoll, asegura que siempre ha sido su cómplice. Ambos, dice, “han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir”. “Pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, admite. “Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”. Un espejo que tiene varios nombres de canción. Primero lanzó, antes de su separación, Te felicito, con Rauw Alejandro. Luego llegaría Monotonía, en la que daba unas pinceladas sobre cómo había sido el final de su relación con Piqué. Más tarde, se publicó Sessions, Vol. 53 con Bizarrap (con dardos a su ex como “Tanto que te la das de campeón / Y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”) y una obvia referencia a la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía (”Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena). A ello se sumaría poco después su colaboración con Karlol G, TQG, en la que ambas lanzaban dardos a sus exparejas. Finalmente, a finales de mayo lanzaba Acróstico, canción en la que deja de lado el amor y el desamor para cantar sobre ser madre, con un vídeo incluido en el que aparecen sus dos hijos. “Es seguro la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción”, dice sobre el tema en la entrevista. El 29 de junio llega su nuevo tema, Copa Vacía, con Manuel Turizo. En unos stories compartidos en su cuenta de Instagram, donde Shakira tiene 87,5 millones de seguidores, se la escucha cantar referencias que parecen de nuevo dirigidas a Piqué: “Siempre estás ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención”.

“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión”, reflexiona Shakira en People. “Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor”, explica.

“Mi tiempo libre, que es poco, he tenido que dedicarlo este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos”, dice la artista. “Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”.

En la entrevista ella confiesa que llegó a pensar que no podría hacerlo; “Con qué sueñas?”, le preguntan. Ella contesta: “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”; respuesta que parece un nuevo dardo a Gerard Piqué y su relación.

