Shakira cancela conciertos de su gira en México y envía mensaje a sus fans

Redacción

Ciudad de México.-Shakira ha sido u fenómeno este 2024, pues desde que anunció su nuevo álbum, las expectativas fueron altas y no defraudó, así que el siguiente gran anuncio fue su regreso a los escenarios y lo hará con la gira “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, con el cual llegará a países como Estados Unidos, Brasil, Canadá y México.

Pero ha sido tal el éxito que la colombiana ha tenido que hacer algunas modificaciones en su tour, por lo que el viernes anunció la cancelación de diversas fechas y luego de esta importante decisión, envió un mensaje a sus fans en México.

Ha sido tal el éxito que ha tenido Shakira con la venta de boletos en todas sus fechas, que ella y las personas involucradas en la organización, llegaron a la conclusión de que lo mejor era cancelar algunas fechas, una noticia que tomó por sorpresa a sus fans.

De este modo, la intérprete de “Underneath your clothes” no iniciará su gira el 2 de noviembre en California como se tenía planeado, sino que el primer concierto será ahora el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

Será este lunes 21 de octubre cuando se anuncien las nuevas fechas para Estados Unidos y Canadá de la gira de Shakira, no obstante, la noticia ha causado molestia entre algunos de sus fans, quienes han dejado comentarios como:

Si bien estas modificaciones corresponden únicamente a Estados Unidos y a Canadá, los fans de Latinoamérica han tenido ciertas dudas de que la colombiana haga lo mismo, sin embargo, esta mañana, Shakira envió un mensaje a sus fans en México.

¡Hola mi gente linda de México! Estoy tan feliz y tan emocionada de que voy a estar ahí cantando cinco noches para ustedes, no me lo puedo ni creer. ¡Cinco estadios! Hemos batido este récord juntos, así que estoy eternamente agradecida con ustedes, por el cariño, por la lealtad, por todo ese amor que me dan, por toda esa motivación que le han dado a mi carrera desde siempre y tengo muchísimas ganas de darles lo mejor de mí y de verlos ¡ya!”