Shakira anuncia cuatro conciertos más en México

Ciudad de México.-La cantante colombiana Shakira anunció este martes la extensión de su gira internacional “Las mujeres ya no lloran” en México, sumando cuatro nuevas fechas entre agosto y septiembre debido a la alta demanda de sus presentaciones anteriores.

Nuevas fechas confirmadas

Las presentaciones adicionales serán en las siguientes ciudades:

29 de agosto : Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

: Estadio GNP Seguros, 2 de septiembre : Estadio Corregidora, Querétaro

: Estadio Corregidora, 6 de septiembre : Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

: Estadio Akron, 12 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estas cuatro fechas complementan las 7 ya anunciadas, con lo que suman un total de 11 conciertos en México durante 2025.

Antecedentes y éxito de la gira

La gira mundial “Las mujeres ya no lloran” ha generado gran expectativa desde su anuncio, agotando localidades en numerosas ciudades. Previamente, Shakira se presentó en México con un éxito notable, alcanzando récords de asistencia, incluyendo presentaciones multitudinarias en el Zócalo de la Ciudad de México en años anteriores.

Esta gira es parte de la promoción de los recientes sencillos de Shakira lanzados tras una etapa personal compleja, marcada por la separación del futbolista Gerard Piqué. Canciones como “Monotonía”, “BZRP Music Sessions #53” y “Acróstico” se han convertido en éxitos globales, impulsando la popularidad actual de la artista.

Trayectoria y relación con México

Shakira mantiene un vínculo cercano con el público mexicano desde mediados de la década de los 90, realizando frecuentes visitas al país. México ha sido un punto clave en todas sus giras anteriores, destacando especialmente su recordado concierto gratuito en el Zócalo capitalino en 2007, donde reunió a más de 210 mil personas, según cifras oficiales.

Actualmente, la cantante colombiana es una de las artistas internacionales con más influencia en plataformas digitales, sumando múltiples récords en Spotify y YouTube con sus recientes lanzamientos.

¿Qué esperar de los nuevos conciertos?

El espectáculo de la gira “Las mujeres ya no lloran” ha sido destacado por presentar una producción de alta calidad escénica, combinando sus éxitos clásicos con temas recientes. Shakira ha hecho énfasis en que esta gira refleja una etapa personal renovada, abordando mensajes de empoderamiento femenino, resiliencia y crecimiento personal.

Estas cuatro fechas adicionales permitirán a más seguidores mexicanos asistir a la gira, la cual se ha convertido en uno de los eventos musicales más destacados del año.

