Sexoservidoras levantan queja ante la CEDH en contra del Alcalde de Pabellón de Arteaga

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al menos 10 sexoservidoras de la zona de tolerancia conocida como “El Charquito” encabezadas por la empresaria y morenista Salma Luévano, levantaron una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del alcalde de Pabellón de Arteaga Cuauhtémoc Escobedo, por falta de apoyos ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Las mismas señalaron que como cualquier otro sector de la población tiene derechos, por lo que insistieron en recibir apoyos.

“Muchos piensan que es un trabajo fácil, pero no es así, ¿a ver, aguanten a cabrones borrachos? No se vale que no nos apoyen, también pagamos impuestos”, expresó una de las quejosas.

Comentaron que desde el cierre de sus centros de trabajo están padeciendo hambre, sin que las autoridades municipales hayan volteado a verlas.

Salma Luévano, acusó de discriminación al primer edil, comentando que mejor la alcaldesa de Aguascalientes Tere Jiménez y el propio gobernador Martín Orozco las han apoyado, sin embargo Cuauhtémoc Escobedo ni siquiera les ha dado la cara, pese a que “El Charquito” está en su municipio, aunque el mismo asegura que ni siquiera conoce del lugar.