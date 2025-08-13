27 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Experto en IA afirma que en 2049 quien no utilice…

Morena dice no coincidir con Lorena Martínez, pero tampoco le…

Apuestas en la Liga de Expansión MX: ¿una oportunidad infravalorada?

Que otros estados no digan que inventaron el bolillo con…

Participantes en pamplonada de Aguascalientes deberán firmar consentimiento de responsabilidad…

Sí PAN y PRI quieren desaforar a Adán Augusto, que…

Hay 255 mil personas en pobreza en Aguascalientes

Limitan circulación de tráilers en peregrinación de la Romería de…

Ven en León posibilidades de triunfar ante Necaxa

CTM volverá a pelear control sindical de Nissan Aguascalientes a…

Sesiona el Consejo de Seguimiento a la Agenda 2030 en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- Se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030 del Municipio de Calvillo, un espacio destinado a coordinar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y fortalecer el progreso de esta municipalidad.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó la importancia de la participación de los distintos sectores sociales para proponer y aplicar acciones que impulsen un desarrollo equilibrado, generen cambios positivos y preserven el entorno natural para beneficio de todas y todos.

Brandon Luévano Núñez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, motivó a las y los integrantes del Consejo a trabajar con compromiso, visión de futuro y un enfoque colaborativo que permita que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Raymundo Rodríguez Román, director de Planeación del Municipio de Calvillo, subrayó que este órgano permitirá dar seguimiento puntual a las metas trazadas, evaluando avances y ajustando estrategias para garantizar su cumplimiento.

Durante el orden del día, el alcalde tomó protesta a las y los integrantes del Consejo, exhortándolos a sumar esfuerzos, compartir ideas y mantener una coordinación constante para hacer de Calvillo un municipio más próspero, sostenible e incluyente.