Sesiona el Consejo de Seguimiento a la Agenda 2030 en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- Se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030 del Municipio de Calvillo, un espacio destinado a coordinar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y fortalecer el progreso de esta municipalidad.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó la importancia de la participación de los distintos sectores sociales para proponer y aplicar acciones que impulsen un desarrollo equilibrado, generen cambios positivos y preserven el entorno natural para beneficio de todas y todos.

Brandon Luévano Núñez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, motivó a las y los integrantes del Consejo a trabajar con compromiso, visión de futuro y un enfoque colaborativo que permita que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Raymundo Rodríguez Román, director de Planeación del Municipio de Calvillo, subrayó que este órgano permitirá dar seguimiento puntual a las metas trazadas, evaluando avances y ajustando estrategias para garantizar su cumplimiento.

Durante el orden del día, el alcalde tomó protesta a las y los integrantes del Consejo, exhortándolos a sumar esfuerzos, compartir ideas y mantener una coordinación constante para hacer de Calvillo un municipio más próspero, sostenible e incluyente.