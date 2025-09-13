Servicios Públicos realiza brigadas para el control de plagas en árboles

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el objetivo de preservar la salud de la vegetación urbana, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, ha conformado brigadas especializadas que recorren diferentes zonas de la ciudad para detectar oportunamente árboles afectados por plagas, atenderlos y preservarlos.

Estas cuadrillas realizan labores de poda en ramas infestadas, aplicación de tratamientos y suministro de nutrientes para favorecer la recuperación de los ejemplares.

Existen casos de muérdago neotropical que es una planta hemiparásita que se adhiere a los árboles y consume agua y nutrientes desde su interior, debilitándolos progresivamente. Se trata de una plaga atemporal, ya que puede desarrollarse en primavera, verano o en invierno. Su dispersión ocurre principalmente a través de las aves, que al alimentarse de sus frutos depositan las semillas en las ramas.

Con estas acciones permanentes, el Municipio de Aguascalientes trabaja en el rescate de los árboles, protege el patrimonio natural de la ciudad y las áreas verdes.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Carlos España Martínez, destacó: “Estamos reforzando las brigadas para atender de manera oportuna la presencia del muérdago en nuestros árboles. El cuidado del arbolado urbano es fundamental para garantizar sombra, aire limpio y espacios verdes de calidad para todas las familias de Aguascalientes.”