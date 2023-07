Servicios Públicos Municipales prepara brigadas nocturnas por temporada de lluvias

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- A fin de atender de manera pronta los reportes de la ciudadanía, en la Secretaría de Servicios Públicos (SSP) ‘todos los compañeros que van a estar trabajando, dobleteando turnos, se están generando las brigadas nocturnas’ reveló el titular de la dependencia Carlos Ernesto España Martínez.

En este sentido explicó ‘el presidente Leonardo Montañez dió la instrucción de que se generarán turnos adicionales, que por cierto van a estar trabajando, dobleteando turno, los de alumbrado, ya que estas fuertes lluvias pues nos causan problemas en los apagones, ahí generan algunos cortocircuitos, algunos de los registros se llenan de agua, que no contamos con las tapas o fueron vandalizadas, y se logra tener un corto circuito’.

Subrayando que ‘vamos a estar trabajando, les pedimos que lo sigan reportando, digo pues es parte de la acción de servicios públicos, el estar atendiendo de inmediato los reportes de alumbrado, alrededor de 13-14 arbotantes, con sus luminarias respectivas cayeron y estas se fracturan, por lo tanto tienen que ser repuestas’, cuyo costo dijo ‘como una cuantía no lo tengo, pero si te comentó que cada poste, cada arbotante, con luminaria alrededor de los 20 mil pesos’.

Luego detalló, ‘todos los que están trabajando van a a estar alertas para hacer el trabajo en las madrugadas de ser necesario, se están preparando motosierras, el martes trabajaron cerca de 15 motosierras, para hacer el corte de los árboles, y van a estar atentos a los reportes, no creo que es una jornada importante, una temporada importante, para muchos nos agrada la lluvia pero para nosotros viene la temporada fuerte, les comentó que bueno vamos a seguir atendiendo los reportes’.

Informó incluso que habrá un bono, si claro, por supuesto; vamos a tener 55 compañeros que van a estar trabajando tanto de alumbrado como de parques y jardines, que van a estar dobleteando turno; son de los propios piperos que se suman a la poda de árboles, el personal del vivero se suma’, incluso dijo este jueves ‘la donación de árboles se va a suspender como cada jueves, nada más sería por única ocasión, por que para esta actividad alrededor de 20-25 personas se destinan para hacer la entrega de los árboles’.

Del saldo de la intensa lluvia del martes mencionó ‘tenemos aproximadamente más de 40 reportes de árboles, que se tienen que seguir atendiendo y tenemos una lista de otros 40 que hay que seguir trabajando’.

Y finalmente refirió ‘tenemos el registro de 5 contenedores que literalmente eran barcos ahí entre primer anillo, Colinas, otros más por Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ermita de San Sebastián, ahí por Jerónimo de la Cueva, la corriente era tan intensa y como estaban vacíos los contenedores en ese momento, pues se vuelven prácticamente unos barcos, pero bueno fueron atendidos, alrededor de 5-6 contenedores que fueron removidos por la corriente del agua, pero ya fueron reubicados a su lugar de origen’ y para evitar estos incidentes contemplan ‘tal vez reubicarlos en esta temporada de lluvias, para que no sean, no queden en el cauce, y no se vayan a volver a mover, tal vez reubicarlos a un punto más alto para no tener ningún problema en eso’.