Servicios Públicos advierte multas a empresas privadas de recolección de basura que saturan contenedores

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos de la presidencia municipal, advirtió con sanciones económicas para aquellas empresas particulares que se dedican a la recolección de basura y saturan los contenedores de la vía pública, en lugar de acudir al relleno sanitario.

“Hemos detectado algunas empresas. Un promedio de diez empresas no sólo de recolección, de carpintería, algunos talleres que nos depositan la basura en los contenedores. Recordemos que no estamos en contra de algún negocio, pero el uso de los contenedores es de uso doméstico, no es empresarial, ni de negocios”, resaltó.

España Martínez mencionó que ya se han comenzado a aplicar sanciones económicas, pero que de proseguir esta práctica de particulares, podría llegar a retirarse el permiso de uso en el relleno sanitario municipal.

“Hay muchas empresas que reconozco el cumplimiento correcto de sus procedimientos para llevar la basura hasta el relleno sanitario. Repito, aquellas empresas o camionetas que hacen recolección privada y nos saturan los contenedores, pueden ser sancionados o recibir una multa considerable”, subrayó.

– ¿Cuántas multas se han aplicado?

– El dato no lo tengo con precisión, pero sí alrededor de 20, 25 multas en lo que va del año, principalmente con algunas empresas que no tienen registro alguno. Es mejor acercarse y solicitar su permiso.

El secretario de Servicios Públicos dijo que no se trata de una cuestión recaudatoria hacia las empresas, sino de cumplimiento.