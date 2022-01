Sería la puntilla para el comercio un nuevo confinamiento:Canaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pensar un nuevo confinamiento pos casos de covid sería la puntilla para los negocios, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Humberto Martínez Guerra.

El empresario expresó que no hay condiciones para tal medida, donde vienen ya de 2 años complicados en la economía por cuestiones sanitarias que han costado la vida de muchos negocios y fuentes de trabajo.

El dirigente de los comerciantes organizados expuso que es fácil el decir “quédate en casa”, siendo un privilegio que no muchos pueden darse, así como tampoco sería justo que solo a algunos se les reduzcan los horarios de operación y a otros no, refiriéndose en este último punto al comercio informal que opera sin ninguna medidas de control sanitario, sin que la autoridad se meta con ellos como con los formales.

Más adelante remarcó que los contagios están en las calles con los tumultos y no en los negocios que cumplen con sus protocolos sanitarios.

Al final Martínez Guerra se pronunció porque en lugar de acotar los horarios de cierre de establecimientos, los mismos se amplíen para evitar la concentración en pocas horas de personas, siendo ahí donde si hay riesgo de contagios.