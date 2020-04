Sergio Vázquez, el hombre que corrió más de 100 kilómetros dentro de su casa por la cuarentena en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Desde el inicio de la cuarentena, muchos hemos limitado nuestras actividades cotidianas de manera significativa, como ir al trabajo, a la escuela, a salir con nuestros amigos o familiares, entre muchas otras. Sin embargo, hay cosas que simplemente son parte de nosotros y no podemos dejar de lado, aún con las barreras que una habitación tiene.

Sergio Vázquez es un hombre de 39 años de edad que radica en Aguascalientes. En charla con El Clarinete, explicó que desde hace seis años, ha participado en competiciones deportivas, especialmente en carreras y maratones de montaña en estados como Coahuila, Nuevo León o Chihuahua.

Fue este sábado 4 de abril cuando Sergio decidió seguir con su afición dentro de su casa y además, imponerse un nuevo reto: correr más de 100 kilómetros con la ayuda de una caminadora. Esta meta fue adoptada de manera internacional, donde casi 2 mil 500 corredores hicieron el ejercicio de manera simultánea gracias a un reto lanzado entre la comunidad vía internet.

Aunque el deporte era una de los objetivos, Sergio buscaba la forma de dar un mensaje a la población y hacer conciencia de la importancia de quedarse en casa durante la cuarentena.

“El año pasado estuve corriendo una carrera Ultra al mes de 50 o 60 kilómetros, varias de 100. Decidí hacerlo porque estoy en un grupo de Whats donde están personas de Europa diciéndonos lo complicado que está la situación allá con esto del virus y pensé que en algún momento aquí necesitaremos de los hospitales, aunque nos digan que no hay problemas con hacer ejercicio afuera”.

“En algún momento los hospitales se podrían ver rebasados y lo importante es quedarse en casa, y con lo que tengas, una banda, una bicicleta, con internet, rutinas, pues mantenerte en forma y seguir estando activo pero dentro de casa sin ser una carga más”, dijo.

El deportista destacó que este no fue un proceso fácil, aún para alguien con su disciplina y su experiencia dentro del atletismo. Señaló que antes de comenzar con su maratón individual tuvo que llevar a cabo una logística sobre sus tiempos de descanso, alimentación e hidratación para tener los mínimos problemas durante la actividad.

“La semana que decidí hacer la carrera, decidí qué comer, qué tomar, todo, así como logística de una carrera que estuviera preparando yo, para mí, para lo que me gusta y probar cosas nuevas también. Comí cosas que no había comido que me sirvieron, otras que no, pues fue básicamente logística””

Además, señaló que una de las mayores dificultades fue estar por más de quince horas dentro de una habitación de 3 x 3 metros, con poca ventilación y con un ambiente que llegó a poco más de los 30 grados centígrados.

“En una caminadora es muy tedioso aunque tengas música, tele, internet, lo que sea, es horrible y más para mí que iba a las montañas, que me gusta estar en el cerro (…) la ventilación no tiene nada de bueno, tuve que prender ventiladores, se ponía horrible. Fue una locura repetitiva.”

No obstante, con la ayuda constante de su familia y de otros compañeros corredores que enviaron ánimos a través de internet, Sergio alcanzó la meta de 101 kilómetros.

Más adelante, Vázquez dijo que estaría dispuesto a repetir esta actividad pero no con las condiciones que tuvo en esta ocasión, como lo era el correr 6.7 kilómetros por hora o bien, hacerlo con el apoyo de una bicicleta, por ejemplo.

Finalmente, el corredor invitó a la población a la reflexión para valorar las actividades que hacíamos antes de la pandemia del coronavirus.

“Tenemos que valorar lo simple que es salir de casa y disfrutarlo. Estar en la casa y tener computadoras, Facebook y lo que sea está bien, pero la verdad es que nos estamos volviendo muy virtuales, eso es algo fuerte, nos estamos alejando y esto mismo nos aleja de disfrutar y ver las cosas tan simples como eso, salir”.

Sergio Vázquez cuenta con su canal de YouTube “UltraSersh” en el que puedes revisar sus rutinas de ejercicio y las experiencias que ha tenido a lo largo de sus competencias deportivas.