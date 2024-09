Sergio Mayer revela que tiene serias diferencias con su suegro

Redacción

Ciudad de México.-El actor Sergio Mayer asistió al al programa de radio Todo para la mujer para promocionar su libro biográfico“ Entre el infierno y el éxito” y allí abordó una anécdota que vivió con su suegro, el empresario Jaime Camil Garza.

Sergio Mayer revela la diferencia con su suegro que casi le cuesta el matrimonio

Sergio reconoció que ese fue uno de los momentos más complicados que vivió con el patriarca de la familia Camil Garza, mismo que despertó rumores de diferencias con él.

“En este libro “Entre el infierno y el éxito” platico de un desencuentro, porque todo mundo habló de ‘Los Camil no lo quieren’. Yo platico de ese desencuentro que tuve con Jaime Camil Garza, mi suegro, porque yo tomé la decisión de hacer la película ‘La dictadura perfecta’, cuando salí del presidente, y él consideró que era una falta de respeto y que estaban haciendo esa película para separarlo o pelearlo con el presidente Enrique Peña Nieto”, inició su relato.

“Yo le dije que no tenía nada qué ver y que la decisión la iba a tomar yo. Y él lo sintió como una afrenta. Si él a mí me hubiera dado apoyo económico o político, por supuesto que si me dice ‘No la haces’, pues no la hago o me alineo. Tan es así que yo tomé la decisión. Le dije: ‘Perdón, Jaime, pero las decisiones en mi carrera las tomo yo’”, añadió.

Sergio Mayer Bretón;Jaime Camil papá (Archivo revista Quién)

Sin ocultar los malos momentos que ha atravesado con Issabela Camil, Mayer detalló: “Y eso casi ocasiona que mi mujer y yo nos separáramos. Mi mujer me habló llorando, me dijo: ‘Me acaba de hablar mi papá. Por favor, no te confrontes con él. Si te dice que no la hagas, no la haces’. Le dije: ‘Perdóname, mi amor, mi carrera y todo lo que hay en la casa es a base de mi trabajo’. Le dije: ‘Y yo pedí la opinión de tu papá como amigo, pero la decisión la tomo yo y he tomado la decisión de que hago la película’”.

No obstante, contrario a lo que podría pensarse, a la postre, esta situación unió más a Sergio con Don Jaime.

“Mi suegro era completamente territorial. Todo el mundo sabe quién era Jaime Camil y que en su familia él siempre fue paternal. Fue muy fuerte, el patriarcal. Entonces, el que yo me haya salido de esa manera fue muy fuerte, pero eso hizo que me ganara su respeto. Eso hizo que unos meses después me dijera: ‘Sergito, porque así me decía, Sergito, estás muy cañón’. Me dijo: “Tienes todo mi cariño y mi respeto. Y este, de verdad, qué bueno que le hiciste. Me demostraste quién eres, de qué estás hecho’”, manifestó.

Jaime Camil Garza e Issabela Camil. (Instagram/issabelacamil)

Por último, Sergio agradeció que además de su respeto, Camil Garza fuera un abuelo presente y protector con sus nietas, Antonia y Victoria.

“Y le debo que haya recibido a mis hijas y las haya tratado como reinas toda la vida. Lo que él tuvo de vida con mis hijas y lo que hizo con mi mujer también siempre se lo voy a agradecer. Está en el cielo y fue un gran hombre, muy generoso con todo el mundo. Pero lo digo abiertamente, jamás recibí yo un centavo o un apoyo ni político, ni social, de parte de mi suegro”, concluyó.

Con información de Quién