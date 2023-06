Sergio Mayer ha recibido amenazas por defender a Alexa Hoffman

Redacción

Ciudad de México.-Una de las figuras públicas que han expresado su apoyo a Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y 6 meses de cárcel por corrupción de menores, es Sergio Mayer.

Sin embargo, el actor denunció recientemenete que gracias esto tanto él como su familia han recibido múltiples ataques y amenazas por distintos medios, incluidas las redes sociales.

“He sido víctima de ataques, de mentadas; mi familia, mis hijas. Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí y me han dicho cosas de mis hijas tremendas”, señaló durante un encuentro con distintos medios en el marco de la presentación del podcast En Familia con los Mayer.

Las amenzas que han recibido Sergio Mayer y su familia han sido tales que incluso compartió que una de sus hijas le había sugerido contratar seguridad, pues temía que les hicieran algo.

“Mi hija Antonia me dijo hace rato: ‘Papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas?’ Y dije: ‘¿Por qué?’ Se los juro por Dios, me lo dijo en el camino. ‘Por todas las amenazas que nos están haciendo’. Le dije: ‘No, mi amor, no tenemos por qué traer escoltas, de ninguna manera’”, aseguró el exGaribaldi.

Sergio Mayer, Issabela Camil y Antonia Mayer en conferencia de prensa. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Sergio Mayer, feliz de que se hiciera justicia a Alexa Hoffman

Según declaraciones del actor de 57 años, todas las amenazas que ha recibido son por defender a una víctima, además de que se refirió a Héctor Parra como un pederasta.

“Ahora resulta que un pederasta sentenciado, resulta que es la imagen de la injusticia, es el estandarte de la injusticia, fíjense nada más el mundo tan loco y tan pendejo en el que estamos viviendo”.

Durante la plática con la prensa, Mayer aseguró que no tiene miedo de que le puedan hacer algo a él o a su familia ya que considera hizo lo correcto al defender a Alexa Hoffman por haber sido víctima de abuso y corrupción de menores.

“Aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país”, señaló Mayer

Sergio Mayer ha hablado del caso de Héctor Parra en diferentes ocasiones. (Foto: Cuartsocuro / Isaac Esquivel Monroy / Instagram / @hectorparrag)

Sergio se dijo orgulloso de que el caso de Alexa Hoffman trascendiera, aunque no está conforme con todo el ataque mediático que recibió la joven.

“Me siento tan orgulloso de Alexa, de lo que hizo y de lo que generó, porque cómo le dieron (atacaron)… y la siguen atacando, eso es no tener madre. Seguimos desacreditando a la mujer… ya hay una sentencia. ¿Quieren seguir creyendo esas historias? Adelante, cada quien es libre de expresar y de pensar lo que quieran”, finalizó con el tema.

