Sergio Mayer golpea al periodista Javier Ceriani por cuestionarlo sobre sus vínculos con el narco

Redacción

Ciudad de México.-Ex diputado de Morena protagoniza pleito con un periodista.

Javier Ceriani acusó a Sergio Mayer de agredirlo físicamente por preguntarle sobre el libro de Anabel Hernández, en el que se le vincula con un narcotraficante.

Durante una transmisión en vivo a través de YouTube, Javier Ceriani también acusó a la actriz Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, de haberlo insultado durante un evento en EU.

Javier Ceriani afirmó que todos los medios presentes en el lugar pudieron grabar las agresiones que le propinaron Sergio Mayer e Issabela Camil, motivo por el que los demandará.

“Todos son testigos, todos los medios grandes de acá de Estados Unidos, de lo que me hizo Sergio Mayer, me acaba de agredir físicamente y me acaba de insultar su mujer, Issabela Camil…, todo porque yo investigo y pregunto”JAVIER CERIANI, PERIODISTA

Poco antes de la media noche del viernes 3 de diciembre, Javier Ceriani comenzó una transmisión en vivo donde denunció que Sergio Mayer lo acababa de agredir físicamente.

El conductor del programa ‘Chisme No Like’ dijo que coincidió con Sergio Mayer y su esposa en un evento organizado por una fundación de los compositores de la música en EU.

Fue por eso que decidió aprovechar para preguntarle por el libro de Anabel Hernández, que lo acusa de tener vínculos con el narcotráficante Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’.

En un primer momento, dijo el periodista, Sergio Mayer intentó evadirlo, pero ante su insistencia, comenzó a insultarlo y a amenazarlo, lo que también hizo Issabela Camil:

El argentino dijo que le pidió a Sergio Mayer que no lo insultaran, ante lo cual el exdiputado federal mexicano reaccionó con violencia:

Javier Ceriani dijo que tras la agresión pidió ayuda al número de emergencias 911 para que actuaran en contra de Sergio Mayer:

“Yo voy a hacer el reporte a la Policía… y esto no va a quedar así, por supuesto, va a haber demanda porque no vamos a permitir que ningun ex diputable, ningun ex stripper, ningún hombre poderoso del mundo venga aquí a los Estados Unidos a molestar y a insultar y a agredir a mi persona, a mi cuerpo y a mi trabajo, la herida es emocional porque en realidad yo estoy acá haciendo mi trabajo”JAVIER CERIANI, PERIODISTA

Con información de SDP Noticias