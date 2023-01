Sergio Mayer aconsejó a Luis de Llano reconocer abuso tras demanda de Sasha Sokol

Redacción

Ciudad de México.-Sergio Mayer se ha mantenido en contacto con Luis de Llano tras la demanda de Sasha Sokol en su contra al acusarlo de grooming; mientras el productor asegura que la relación que tuvieron cuando la excantante de Timbiriche era menor de edad fue producto del amor, ella asegura que sufrió abuso.

De acuerdo con el exdiputado, le ha aconsejado reconocer su error del pasado ya que entre las peticiones de la intérprete de ‘Rueda mi mente’ está una disculpa pública, pero parece que no estaría en los planes ni del productor ni de sus abogados.

¿Qué le dijo Sergio Mayer a Luis de Llano?

El también cantante declaró que Luis de Llano está convencido de que su relación era real y no un producto de su poder. “Hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error y le dije: ‘No puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error’”, explicó al programa Siéntese quien pueda.

Pero hacerlo no sería una decisión solo del productor, pues detrás está también su grupo de abogados, quienes han expresado su opinión sobre el caso que ya está en la justicia luego de que Sasha lo hiciera público en el marco del Día de la Mujer en 2022.

“Para él ha sido muy difícil reconocerlo y me dijo que sus abogados le habían recomendado no hacerlo”. Mayer además pidió comprender su punto de vista. “Hay que entender que Luis, gracias a su estatus, tenía lo que quería. Luis se enamoró y él lo ha reconocido. Simplemente debe decir: ‘Me equivoqué, pero lo hice por amor’. Y hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores se manejaban así”.

Sin embargo, el exGaribaldi apoyó la postura de Sokol. “Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y cómo lo ha expresado”.

Sasha Sokol llora al hablar de la impunidad en su caso

Al ser abordada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sasha aseguró que ella y los comunicadores –como Yordi Rosado– están aprendiendo a tocar temas delicados.

“Para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto. Entiendo que la reacción de Yordi haya sido la que fue, pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando”, confió.

Aunque no pidió que bajaran la entrevista que originó su denuncia, considera que es “un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización”, por lo que es importante darse cuenta para poder cambiar la realidad. “Soy una mujer que levantó la voz”, añadió al borde del llanto.

Con información de El Financiero