Sergio Augusto: diputado verde con historial negro

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, fue noticia nacional por haber mostrado el dedo medio en plena sesión del Congreso de Aguascalientes, aunado a emitir comentarios que fueron considerados como ofensivos en torno al abuso en contra de las mujeres.

Sin embargo, López Ramírez cuenta con un largo historial de controversias y situaciones cuestionables en prácticamente todos los cargos públicos que ha ocupado, donde lo mismo ha sido regidor del municipio de Aguascalientes, legislador local, federal y eterno líder del instituto político esmeralda.

Controversias que van desde señalamientos de nepotismo, defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto, acusaciones de ser aviador del Instituto de Educación y revelaciones de propiedades millonarias por 18 millones de pesos.

Acumulación de cargos

Profesor de formación López Ramírez tuvo su primera encomienda pública hace más de 20 años, cuando en 1998 fue elegido regidor del Partido Verde por el Cabildo de Aguascalientes. Poco después, saltó por primera vez al Congreso de Aguascalientes, integrando la LVIII Legislatura estatal, durante los años 2001 a 2004.

Desde entonces, acumularía diversos cargos públicos pues también fue diputado federal durante la LX Legislatura y delegado de Semarnat en 2014. Dos años después, volvería al Congreso del Estado por la vía plurinominal.

Ello, sin mencionar que ha mantenido el control de la dirigencia estatal; ya sea personalmente o a través de sus allegados.

El nepotismo

Ya en cuanto a sus controversias, de cara a las elecciones estatales de 2016, salió a relucir que familiares de Sergio Augusto acaparaban candidaturas a puestos de elección. Era el caso de su sobrina María Elena Santoyo, mientras un primo llamado Orlando Adame se hizo de una regiduría en el Cabildo del Ayuntamiento de Cosío.

Esta situación se le hizo notar a Carlos Puente Salas, vocero nacional de este instituto político, durante una visita el 4 de abril de 2016, lo cual calificó de “coincidencia”.

Otra de las críticas hacia el ecologista ha sido por supuestamente haber sido aviador del Instituto de Educación de Aguascalientes. Incluso en una sesión en julio de 2017, el diputado del PAN, Gustavo Báez, le respondió a críticas del verde al Instituto de Educación, diciendo “como los que cobran en el Instituto sin trabajar en el Instituto”.

Pleitos y más pleitos

Ya en sus más recientes etapas como legislador local, sumaría nuevas polémicas.

A finales de noviembre de 2016, previo a volver a tomar protesta como diputado, se apersonó en el Congreso para pedir “cuentas claras” en torno a la situación financiera del Poder Legislativo y censuró una supuesta opacidad de parte de sus antecesores. Lo llamativo del caso, es que López Ramírez nunca presentó su declaración 3de3 en torno a sus propiedades, declaración de intereses y situación fiscal, que aborda la iniciativa ciudadana.

Al poco tiempo, de nuevo en el Congreso, entró en controversia con sus compañeros debido a faltas injustificadas; al grado que el presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Martínez Delgado, adelantó la posibilidad de sancionar al ecologista. Pero el 29 de mayo de 2017, López Ramírez declaró que “no tengo porqué avisar si falto a una sesión”.

También fue un defensor de la alianza del Partido Verde con el ex presidente Enrique Peña Nieto, al grado que el 19 de diciembre de 2017, declaró en entrevista “estamos orgullosos de Peña Nieto. Aunque se le ha criticado, también hay que reconocer los macronúmeros y los resultados, la economía del país”.

De esa Legislatura, López Ramírez saltaría nuevamente a una diputación por la vía plurinominal. Aunque en esa ocasión debió enfrentar la oposición de su entonces compañera Silvia Alaniz, quien presentó un juicio de nulidad. Aunque el primer lugar se la agenció el dirigente ecologista, quien así justificó su actuar en una entrevista colectiva del 26 de abril de 2018. “El que se me critique que si voy de plurinominal o por mayoría es una facultad que te da la ley, no es de ocurrencia; no estoy violando ninguna ley”.

– Pero siempre le toca a usted…

– No, no es que siempre me toque a mí; han existido muchos otros compañeros diputados vía plurinominal dentro del Partido Verde aquí en Aguascalientes.

– ¿Es la tercera vez que usted es diputado local?

– No, sería la cuarta.

Dinero y más dinero

Aunque no lo ha presentado de forma pública, los recursos del diputado verde ya han salido a la luz.

El 22 de agosto de 2017, elclarinete.com.mx reveló entonces que Sergio Augusto López Ramírez contaba con una fortuna de alrededor de 18 millones de pesos, entre propiedades, vehículos y cuentas bancarias.

Ello, de acuerdo a documentos de la Secretaría de la Función Pública en particular su declaración patrimonial que es obligación de los servidores públicos, en donde resalta que cuenta con una casa habitación en el fraccionamiento Jardines de la Cruz con un valor de 650 mil pesos, dos locales comerciales en la calle Rayón en la zona centro, un edificio en la Avenida Convención poniente con valor de siete millones de pesos, además de cuatro vehículos, tres de ellos de la marca Mercedes Benz, y hasta cuentas bancarias con más de 660 mil pesos.

Ecología y poder

Hasta en su mayor bandera que es la ecología, el legislador verde ha salido cuestionado.

En particular su permiso en 2016 como delegado de la Semarnat en favor del proyecto de Plaza Outlet, al oriente de la ciudad, y que en una primera fase ocasionó el derribo de más de 50 árboles y la quema del terreno donde había mezquites.

Dos años después, el 13 de octubre de 2018, López se defendió argumentando “yo en su momento autoricé una hectárea. Las otras ocho hectáreas fueron competencia del Ayuntamiento de Aguascalientes, una persona en particular metió un amparo que no avanzó pues no la ley no estaba de su lado y al final el Ayuntamiento estaba en indefensión y tuvo que ceder”.

El diputado cuestionó entonces la responsabilidad de su sucesor en la delegación, Gilberto Gutiérrez, también ex diputado del Partido Verde, de quien dijo era presa “de intereses económicos”.

También ha entrado en controversia con asociaciones ambientalistas que cuestionaban el manejo del relleno sanitario. Apenas el pasado 15 de octubre dijo que se prestaban al golpeteo político. “En el tema de los colectivos ambientalistas desde siempre yo he visto que más que nada es presión para lograr beneficios particulares en su favor”.

El dedo del señor

Apenas el pasado 2 de marzo de 2020, Sergio Augusto daba su visto bueno a la iniciativa de reinstalar pena de muerte en México, que promueven legisladores de ese instituto político a nivel nacional en el caso concreto de violadores y asesinos de menores de edad.

“Sabemos que es una sanción fuertísima, pero creemos que en este momento es necesario y desde Aguascalientes apoyamos totalmente esta iniciativa de ley”, alegó.

Todo ello parece quedar atrás frente a su mayor polémica: haber defendido la Ley Provida del Frente de la Familia, haciendo uso de señales obscenas.