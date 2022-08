Sequía no ha provocado escasez de alimentos en el agropecuario de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Pese a que varios estados del país aún están padeciendo una sequía a estas alturas del año, esto no ha provocado una escasez de alimentos dentro de los establecimientos del Centro Comercial Agropecuario, señaló el administrador Gerardo Palomino.

“(La sequía) es muy diferente, depende de dónde. Aguascalientes recibe piñas de Veracruz, plátanos de Sinaloa, jitomates de Nuevo León, que es donde están muy secos, ahí sí les está afectando en las hortalizas; pero ahorita tenemos de todo, no hay escasez”, mencionó en entrevista con El Clarinete.

Sin embargo, comentó que aunque no se padece una situación extrema que afecte al estado, sí es urgente que el campo mexicano comience a recibir lluvias más intensas, ya que existe el riesgo de que se pierdan los cultivos de la temporada que dejan maíz, frijol o chiles secos.

“Creo que eso se detonará más adelante. Pero si ahora no llueve en el campo, que es donde ocupan el agua, su cosecha no se va a lograr, lo que es todo de temporada. En ocho o siete días, el producto ya no se va a dar”

Respecto al incremento de los precios en los alimentos, Palomino resaltó que los productos más perjudicados siguen siendo el maíz, cebolla, jitomate y el frijol, ya que han visto incrementos que van desde un 25 a un 35 por ciento.

De acuerdo con la última actualización del Monitor de Sequía en México, los estados del norte y centro del país siguen padeciendo los mayores niveles de sequía. A la fecha, las entidades que más padecen la falta de agua son Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.