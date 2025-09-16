19.1 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Septuagenario muere de un infarto al llegar a los festejos patrios en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El coordinador de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz, confirmó la muerte de un hombre de 72 años de edad cuando arribaba a la Plaza Principal para ser parte de los Festejos Patrios este pasado lunes.

Entrevistado en la Plaza Principal, detalló que recibieron el reporte de una persona de 72 años que caminaba por la calle de Madero, cuando al llegar a la altura de la tienda Samborns se desvaneció.

Presumió de una rápida reacción de paramédicos y personal de Protección Civil Estatal y Municipal quienes cubrían el evento, sin embargo, ya nada pudieron hacer por su vida.

“Todos pesaban que era un problema de una convulsión, llegaron a auxiliarlo tratándolo de reanimar, pero desgraciadamente falleció en el lugar”.

Habló de que este fue el único saldo negativo que se tuvo, aunque fue un tema relacionado a la salud y no de otra índole.