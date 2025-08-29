27.3 C
Separan del cargo a bombero de Aguascalientes acusado de violación; aún no lo dan de baja

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El capitán de Bomberos del Municipio de Aguascalientes, detenido por la Fiscalía estatal acusado de presunta violación, únicamente fue separado de sus funciones, pero no ha sido dado de baja de la corporación, confirmó el alcalde Leonardo Montañez.

El edil sostuvo que no es posible cesarlo definitivamente mientras no exista una sentencia condenatoria, pues el caso apenas se encuentra en proceso de audiencias judiciales.

“Hay una investigación y hay que esperar lo que determine en este caso la Fiscalía. Yo diría que hasta que no haya una investigación y donde científicamente pues ya se acredite lo que proceda, pues entonces ya obtendremos un resultado”, declaró Montañez.

“No, en este momento no (está dado de baja). Mientras esté en proceso la investigación. Recordemos que hay un proceso, hay una investigación, por lo tanto por lo pronto está separado. Por lo pronto está separado del área”.

El Presidente Municipal negó que existan otros casos abiertos en contra de policías o agentes de tránsito por abusos. 

Explicó que cuando hay señalamientos contra servidores públicos, los procedimientos pueden darse por dos vías, mediante asuntos internos o a través de una denuncia directa presentada por ciudadanos. 

“Entonces, digamos que cuando sucede una situación de estas, pues en este caso las y los ciudadanos tienen medios de defensa para que se abra una investigación, pero bueno, en este momento no estamos en esos supuestos”, comentó.

Montañez insistió en que el bombero permanece bajo suspensión temporal. 

“Por el momento está separado. Recordemos que hay un principio. Dónde pues hasta que haya una sentencia, entonces hay que proceder, pero por el momento está separado”, enfatizó.