SEP programa 17 días sin clases en ciclo escolar 2025-2026

Raúl Muñoz

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla 17 días de suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria, distribuidos entre feriados oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y jornadas administrativas.

La confirmación de las fechas ha generado interés en buscadores como Google, donde crecieron consultas como “primer puente de septiembre”, “cuándo hay puente” y “SEP cambia calendario escolar”.

De acuerdo con la SEP, los días festivos oficiales que suspenderán actividades son: 16 de septiembre de 2025 (Independencia), 17 de noviembre de 2025 (Revolución Mexicana), 2 de febrero de 2026 (Constitución), 16 de marzo de 2026 (Natalicio de Benito Juárez), 1 de mayo de 2026 (Día del Trabajo), 5 de mayo de 2026 (Batalla de Puebla) y 15 de mayo de 2026 (Día del Maestro).

El ciclo también contempla tres “mega puentes”: del 14 al 17 de noviembre por descarga administrativa y Revolución Mexicana; del 30 de enero al 2 de febrero por CTE y la conmemoración de la Constitución; y del 13 al 16 de marzo por descarga administrativa y natalicio de Juárez.

En materia de vacaciones, los alumnos tendrán receso de invierno del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. El periodo de verano comenzará en julio, al cierre del ciclo.

Los Consejos Técnicos Escolares se realizarán el último viernes de cada mes, entre septiembre y junio, sumando ocho suspensiones. A ellos se agregan tres días de descarga administrativa: 14 de noviembre de 2025, 13 de marzo de 2026 y 3 de julio de 2026, destinados al registro de calificaciones.

Las boletas se entregarán del 24 al 27 de noviembre de 2025, del 23 al 26 de marzo de 2026 y los días 14 y 15 de julio de 2026. Además, las preinscripciones para el ciclo 2026-2027 se llevarán a cabo del 3 al 13 de febrero de 2026.

En total, los estudiantes tendrán 185 días efectivos de clase. Octubre y junio concentrarán la mayor carga académica, con 22 y 21 días respectivamente, mientras que diciembre y julio serán los meses con menos jornadas lectivas, debido a vacaciones y cierre de curso.