Sentencias a 20 años de cárcel a volador

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Ricardo “N”, por su responsabilidad en los delitos de violación y violación equiparada, cometidos en agravio de una persona en la comunidad Los Ramírez, municipio de Jesús María.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes de abril y en mayo de 2024, donde el acusado ejerció violencia moral y psicológica, así como amenazas con arma de fuego, para someter a la víctima y agredirla sexualmente.

Tras la denuncia de los hechos, agentes de la Policías de Investigación Criminal, bajo la dirección del agente del Ministerio Público, realizaron diligencias en la comunidad para obtener recolectar evidencias de lo suscitado. También se ejecutaron inspecciones oculares y se resguardaron elementos materiales que fueron clave para fortalecer la carpeta de investigación.

Peritos en distintas disciplinas intervinieron para elaborar dictámenes especializados. Especialistas en medicina y psicología valoraron el estado físico y emocional de la víctima. Los informes periciales se incorporaron como pruebas fundamentales para acreditar la comisión del delito y la participación del acusado.

Durante la integración de la carpeta, el agente del Ministerio Público coordinó el acopio de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Paralelamente, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por la Policía de Investigación Criminal.

En la etapa intermedia, el agente del Ministerio Público formuló la acusación ante el Juez de Control, presentando la narrativa de hechos respaldada por la evidencia recabada. Durante el juicio oral, el personal de la Fiscalía Estatal expuso los alegatos iniciales, desahogó las pruebas, y defendió la solidez de la investigación frente a la defensa del acusado.

Finalmente, tras el análisis de las pruebas y argumentos, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en contra de Ricardo “N”, imponiéndole una pena de 20 años de prisión, el pago de 300 días multa y la reparación del daño a favor de la víctima.