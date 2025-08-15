Sentencian a 4 años de cárcel a dos sujetos por robo de cable telefónico

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, derivado del trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, personal pericial y elementos de la Policía de Investigación Criminal, se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Irvin Eduardo “N” y Diego “N” por el delito de daño en las cosas doloso, imponiéndoles una pena de cuatro años de prisión, una multa de 150 días y el pago de $306,000.00 pesos por concepto de reparación del daño, de forma solidaria y mancomunada.

Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2024, cuando los ahora sentenciados se encontraban en las instalaciones de una empresa de telefonía, ubicadas en la calle Paseos de la Biznaga, fraccionamiento Valle de los Cactus, en Aguascalientes. En el interior de un pozo de cableado, los acusados provocaron daños significativos a la infraestructura, lo que interrumpió la operación normal del servicio.

Fue el vigilante del lugar quien, al percatarse de la presencia y conducta de los individuos, solicitó de inmediato el apoyo de una unidad policial.

Elementos preventivos arribaron al sitio y procedieron a la detención de Irvin Eduardo “N” y Diego “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Durante la etapa inicial, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas, dictámenes periciales y evidencia material que acreditaron la participación de los imputados. Se determinó el tipo y valor de los daños ocasionados, mismos que, afectaron directamente a la empresa propietaria del cableado.

Con estos elementos, se formuló la imputación y se vinculó a proceso a los acusados, imponiéndoles medidas cautelares que aseguraron su presencia durante el desarrollo del juicio.

A lo largo de la investigación complementaria, el Ministerio Público mantuvo un trabajo constante de coordinación con peritos valuadores para robustecer el caso.

El juicio oral permitió al tribunal de enjuiciamiento escuchar los alegatos, valorar las pruebas presentadas y determinar la responsabilidad penal de ambos acusados. La Fiscalía Estatal expuso de manera clara y contundente la forma en que se perpetró el daño y el impacto económico ocasionado.

Finalmente, el tribunal dictó sentencia condenatoria imponiendo a Irvin Eduardo “N” y Diego “N” una pena de cuatro años de prisión, una multa equivalente a 150 días y el pago de $306,000.00 pesos por concepto de reparación del daño, a cubrirse de forma solidaria y mancomunada.