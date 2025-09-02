Sentencian a 27 años de cárcel a dos homicidas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró obtener una sentencia condenatoria en contra de Christopher Orlando “N” y Ángel Fabián “N”, sujetos generadores de violencia que fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, imponiéndoseles una pena de 27 años y 6 meses de prisión para cada uno, además del pago de 325 días de multa y la reparación del daño a favor de los deudos de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2022, cuando los acusados arribaron a un domicilio ubicado en la calle Rivera Piaxtla, del fraccionamiento Ribera del Sol. En el lugar, amenazaron a una mujer para obligarla a vender narcóticos para un grupo criminal y dejar de colaborar con otros.

Los sujetos permanecieron en la vivienda hasta que llegó la persona encargada de surtir la droga. Tras entregar la sustancia ilícita y retirarse del domicilio, la víctima fue seguida por los acusados, quienes lo alcanzaron en la avenida Sotol esquina con calle José Guerra Palos.

En ese sitio, Ángel Fabián “N” y otro individuo no identificado golpearon a la víctima, mientras que Christopher Orlando “N” le disparó en tres ocasiones, privándolo de la vida en el lugar.

Gracias a la intervención del agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, se logró integrar una carpeta de investigación sólida, con la adecuada formulación de la imputación, lo que permitió presentar ante el Juez de Control pruebas contundentes en contra de los acusados y asegurar el proceso penal en su contra.

Por su parte, los agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron diversas diligencias de campo, entrevistas a testigos, recolección de indicios y seguimiento de los agresores. Estas acciones derivaron en la ubicación y detención de los responsables, a través de la cumplimentación de la orden de aprehensión, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso correspondiente.

Asimismo, los peritos especializados en balística, criminalística de campo y medicina forense aportaron dictámenes técnicos y científicos que acreditaron la mecánica de los hechos, la correspondencia balística y las causas de la muerte. Con estos resultados se fortaleció la teoría del caso presentada en la etapa de juicio.

Tras analizar todos los datos presentados por el personal de la institución de procuración de justicia, el tribunal de enjuiciamiento declaró el fallo condenatorio en contra de los dos hombres, quienes deberán permanecer en prisión durante el tiempo antes mencionado.