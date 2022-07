Señalan que árbitro de la Liga MX fingió tener Covid para hacerse una lipo

Redacción

Un escándalo envuelve al gremio del arbitraje, ya que uno de los elementos que pitan en la Liga MX sería sancionado por hacerse una liposucción (cirugía para extraer grasa de distintas partes del cuerpo), de acuerdo con información de David Medrano.

De acuerdo con el periodista, el involucrado es Diego Montaño. Sin embargo, la sanción por parte de la Comisión de Arbitraje -presidida por Armando Archundía- sería por mentir para no asistir a la pretemporada de los árbitros, ya que pidió permiso para ausentarse porque su hija, supuestamente, había dado positivo a Covid-19.

Por esta falta, a Montaño le retirarían el gafete de FIFA que adquirió en 2019 -por el cual recibía una compensación económica importante-. Asimismo, también sería castigado en Liga MX, ya que no pitaría ningún partido próximo, por lo menos, del Apertura 2022 Cabe señalar que el árbitro no estuvo presente en las dos primeras jornadas del presente torneo y debutó hasta la tercera fecha, al estar presente en el VAR que monitoreó el partido Pumas vs Necaxa.

Hasta el momento la Comisión de Arbitraje no ha comunicado nada al respecto, por lo que podría ser un caso aislado que se trate de manera interna dentro de la institución.

Con información de Medio Tiempo