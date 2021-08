Señalan jubilados del ISSSSPEA que están siendo vigilados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mario Rodríguez, representante de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes responsabiliza al gobernador del Estado y a los titulares de la Fiscalía General, de Gobernación y del ISSSSPEA de lo que le suceda a él o a cualquier integrante de esta agrupación, ya que asegura está siendo vigilado.

Comentó que el pasado jueves una persona acudió a preguntar por él en una casa que vivió hace años, sin embargo, quien ahora habita en esa vivienda no le pudo informar quién lo buscaba ya que se limitó a preguntar por él, pero en ningún momento dijo el porqué, el motivo o porqué necesitaba contactarlo, “es sospechoso porque nadie me había ido a buscar en ese lugar”; pero señaló que esto está sucediendo porque están exigiendo que sus pensiones les sean pagadas en salarios mínimos y no en UMA´s.

Mario Rodríguez afirmó que este tipo de acciones no amedrentarán el movimiento ya que sabe que lo que se está exigiendo es legal, por lo que aseguró que la lucha continuará y llegarán hasta las últimas consecuencias, sin embargo, aclaró que es necesario también denunciar lo que está ocurriendo alrededor de esto como es un seguimiento a los integrantes de este sector poblacional.