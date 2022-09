Señalan a México como “mal ejemplo” de manejo del Covid-19

Redacción

La revista especializada “The Lancet”, publicó un artículo en el que científicos de todo el mundo calificaron a México como un “mal ejemplo” de manejo de la pandemia de Covid-19.

En el artículo publicado titulado ‘The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic’, los expertos criticaron la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de “influyentes líderes políticos” que actuaron con irresponsabilidad durante los primeros meses de la pandemia.

El gobierno de la Cuarta Transformación, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue citado en el informe de The Lancet por “hacer declaraciones muy irresponsables en los primeros meses del brote, en detrimento de la evidencia científica y arriesgar de manera innecesaria las vidas con tal de mantener la economía abierta”.

Citan varios artículos de prensa con declaraciones de López Obrador, como “la pandemia no nos hará nada” o “vamos a vivir la vida como siempre”, que dijo durante eventos oficiales en marzo de 2020 y en los comienzos del brote epidémico en México. De acuerdo con las versiones estenográficas de Presidencia, AMLO también dijo que actuarían “responsablemente” ante la pandemia.

Otros mandatarios que también fueron criticados son el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Con información de Radio Fórmula