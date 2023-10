Señalan a Alejandro Fernández de dar concierto en mal estado y quedarse dormido

Redacción

Ciudad de México.-Lalo Carrillo, conductor de De Primera Mano, aseguró que el pasado 3 de octubre, Alejandro Fernández dio un concierto en la Arena Ciudad de México como parte de un evento privado de conferencias sobre maquillaje; sin embargo, El Potrillo no había estado totalmente consiente durante el espectáculo.

Gracias a imágenes que fueron proporcionadas por una asistente al evento, quien también es amiga del conductor, se puede ver al intérprete de Mátalas teniendo dificultades para cantar sus canciones, e incluso, en un momento durante la noche, parece que se queda dormido.

Del mismo modo, se comentó que Alejandro Fernández habría llegado bastante tarde al escenario, y que su mal desempeño habría provocado que poco a poco, los asistentes comenzaran a abandonar el recinto. Incluso, durante la grabación se escuchan las expresiones de espectadores sorprendiéndose por el estado de El Potrillo.

No es la primera vez que el intérprete de Me dediqué a perderte y Si tú supieras da un show pasado de copas, pues ya anteriormente ha sido acusado del mismo comportamiento.

“El señor mientras cantaba había momentos en los que dormía. No es correcto y no está bien. El público pues no merece eso y más una empresa, que vean que no está cantando como esperaban pues no está padre”, arremetió Lalo Carrillo tras presentas las imágenes, “Lo curioso es que se quedaron al show, comienza a cantar, esperaron una hora, conforme comienza a cantar y ven que de plano no hilaba, empezaron a salirse. No eran tres personas, fueron varias butacas vacías”.

Alejandro Fernández dio concierto en “estado inconveniente”

Gustavo Adolfo Infante tundió a Alejandro Fernández por “borrachín”

Tras esta situación, Gustavo Adolfo Infante y el resto de conductores de De Primera Mano se lanzaron en contra de El Potrillo por haber dado un espectáculo bajo las influencias del alcohol, argumentando que no era respetuoso ni con el público ni con la empresa que pagó cierta cantidad de dinero para que cantara.

“Yo les voy a decir algo, no puedo justificar a Alejandro, porque es injustificable eso, no puedes defender lo indefendible”, argumentó Infante; sin embargo, comentó que, a pesar de esto, el talento del intérprete siempre se hace presente:

“Pero es un hecho que, así se le pasen las cucharadas, en un palenque da shows completos y los da bien. ¿Es incorrecto? Sí. ¿Tiene una lista de canciones y un show espectacular y que para mi gusto es el mejor cantante de la música regional mexicana? También. Pero no puede salir borrachín a dar concierto”.

Del mismo modo, Lalo Carrillo, quien consiguió las imágenes, dijo que el estado del artista sobre el escenario era aún más criticable, pues se trataba de un evento privado y que, seguramente, le habían pagado una fuerte cantidad de dinero para que se presentara:

Alejandro Fernández fue duramente cuestionado por el equipo de “De Primera Mano” (Foto: Instagram@alexoficial)

“No estamos hablando de que los boletos están a la venta. Fue una empresa quien lo contrata, lo lleva. Seguramente un evento privado es mucho más caro que un evento abierto al público. ¿Pagas y te llega así? Una hora de show y la gente no lo tomó a bien, porque se empezaron a salir”.

Por su parte, Addis Tuñón, quien se dijo fan de Alejandro Fernández, también criticó al cantante por su presencia en el escenario, diciendo:

“Qué triste porque hay quienes graban y exhiben un momento muy desafortunado, que a mí, como público de Alejandro Fernández, me hace sentir mal. El señor no debería ofrecer un show de tan mala calidad a alguien que, pagando ticket o no, está ahí para verlo”.

Alejandro Fernández se encuentra inmerso en su gira mundial Amor y Patria, donde hace unos días lanzó un ácido comentario contra la dinastía Aguilar.

Con información de Infobae