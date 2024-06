Señalado por acoso sexual separan a director de escuela en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes.- Decenas de madres de familia de la escuela primaria “Benito Juárez” ubicada en la delegación Pocitos del estado de Aguascalientes, se manifestaron frente a las instalaciones del plantel educativo, exigiendo la destitución del director identificado como Gilberto “N”, por irregularidades en su actuar, principalmente en contra de una docente, quien fue víctima de supuesto acoso sexual por parte del director, situación que ya fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado.

Las madres de familia relataron que además, el director del plantel ha sido omiso ante situaciones de riesgo para los menores, como el ingreso al plantel de artículos como tabaco, cigarros electrónicos, navajas, situaciones de bullying entre compañeros e incluso, le acusan de hacer uso inapropiado del recurso correspondiente al Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE) del Instituto de Educación de Aguascalientes, y de “La Escuela es Nuestra”, programa federal.

“No sabemos a que se deba, pero ya hay denuncia ante ello, creemos que es algo grave, ante una maestra, creo que si ya está tan fuerte, no sabemos que es, pero sabemos que hay denuncia y no, al parecer quieren tapar todo,, entonces es eso, el bullying entre los niños, no hay autorización ante el, y aparte que se ha comprobado que ha metido facturas que son gastos que no se han hecho”, mencionó Jennifer, madre de familia.

La vocera del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila Montejano, acompañó el bloqueo simbólico que realizaron las madres de familia en el plantel. Tras analizar el caso, confirmó que las infancias se encuentran en riesgo ante el director, que señala, es un potencial agresor, tras las denuncias de acoso sexual en su contra.

Por su parte el director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, Rubén Cardona Rivera, anunció que el director del plantel será separado de su cargo en atención a las peticiones de las madres de familia, en tanto concluyen las investigaciones.

Con información de Enfoque Noticias