Señala PC Municipal burocracia del INAH para revisar casas antiguas en riesgo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos una treintena de viviendas antiguas se encuentran en monitoreo ante un posible derrumbe, informó Eduardo Muñoz de León, titular de Protección Civil del Ayuntamiento capital, quien de paso advirtió que en algunas propiedades no han podido intervenir debido a disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“En observación tenemos unas 30 casas, lo que es sobretodo en la parte centro. Habitadas nada más tenemos siete que tienen daños en fachadas, pero no hay un riesgo inminente que se vengan abajo. En las casas que el INAH tiene catalogadas, es donde tenemos más problemas para esta situación”, refirió el funcionario.

Muñoz de León informó que algunas de estas viviendas cuentan hasta con 300 años de antigüedad, pero reiterando que no se ha podido intervenir debido a las disposiciones que tiene la dependencia federal.

“Tenemos como 23 domicilios deshabitados que están en situación de riesgo, pero desgraciadamente al estar catalogadas por el INAH y no podemos hacer nada. Solamente monitorear en esta temporada de lluvias por el reblandecimiento de bardas y evitar cualquier situación”, abonó.

– ¿El INAH no ha puesto alguna acción en particular?

– No, es que ellos nada más cuidan que no haya modificaciones, que no se les mueva el estado en que guardan. Pero desgraciadamente no aplican recursos para que los dueños puedan seguir manteniendo estos domicilios.

En torno al derrumbe que se registró el jueves en una vivienda en la colonia La Fe que se encontraba habitada, el titular de Protección Civil resaltó que no hubo daños a la integridad de los vecinos, pero que ya se habló con la propietaria para hacerle notar que la casa no es habitable.

– ¿Cuántas fincas se han derrumbado en el año?

– En este año hemos tenido dos. El que hubo de una finca de Matamoros y Nieto, además del día de ayer.