Señala Instituto Catastral 6 mil nuevas propiedades en Aguascalientes durante 2025

29 C
Aguascalientes
22 septiembre, 2025
Tendencias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  El Instituto Registral y Catastral del Estado contabiliza un año positivo en cuanto a la atención de nuevas propiedades en lo que va del año a nivel local, informó su titular Miguel Romo Reynoso.

“Sin duda llevamos más de seis mil nuevas propiedades y esto se ha concretado en base al arribo de desarrollos grandes y nuevos que vienen llegado al estado”, comentó el funcionario en entrevista.

Romo Reynoso abundó que lo que se busca para lo que resta del año es que se pueda facilitar en mayor medida los trámites ante la dependencia estatal, incluyendo al resto de municipios de Aguascalientes.

“Además de que buscamos generar acuerdos con los municipios y que en base a todos los trámites puedan ser todo más ágil en beneficio para la ciudadanía”, externó el titular del Instituto Catastral.