Senadora de Morena fifi, es demandada por deber la cientos de miles de renta

Claudia Balderas, senadora perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual fue fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfrenta una demanda por deber 200 mil pesos de renta en el inmueble que habita, y aún así, negarse a desalojarlo, según reportes.

De acuerdo con un mensaje difundido por su cuenta de twitter, la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien se especializa en la fuente del Senado, los órganos de gobierno de la Cámara Alta ya se encuentran enterados del asunto de la legisladora Balderas, tras ser notificados por medio de un correo electrónico.

Reportes en medios informan que Claudia Balderas habita el inmueble involucrado en la demanda desde 2021, y que en mayo del 2022 habría dejado de pagar la renta del mismo, además de haber amenazado con no desocuparlo tras los reclamos de los arrendatarios.

Nora Ochoa, dueña de la propiedad, en donde se encuentra la senadora de Morena, compartió una publicación por medio de Twitter, acusando que Balderas gasta miles de pesos en ropa de lujo, pero “no paga la renta en meses de la casa que habita ya ilegalmente, pues hace 6 meses le pedí la entregara y +bien dejo de pagar” (sic). En el mismo mensaje, pidió ayuda a los senadores de Morena, y compartió imágenes en las que se ve a la senadora usando ropa de marcas de lujo, como Balenciaga y Gucci.

Además, la mujer compartió capturas de pantalla de que la senadora la bloqueó de Twitter, y no le contestó mensajes de Whatsapp en los que pide que le entregue su casa. Ochoa confirmó a Infobae México que el inmueble se encuentra en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. En el mensaje de whatsapp se lee “buenos días Claudia. Te busqué por todos los medios y no respondiste y tampoco cumpliste con firmar el acuerdo de pago y fecha de salida. Procederé a dar a conocer la situación y tu nombre a los medios de comunicación y redes sociales”, sin embargo, no recibe respuesta alguna.

También contó en entrevista que Balderas llegó al inmueble por medio de un corredor de bienes raíces, en donde pasó la investigación y la póliza sin problemas, y nunca dijo que había problema por la renta del inmueble, que fue de 35 mil pesos mensuales. La mujer nunca conoció a la senadora, pues todo el trato fue por medio de su secretario particular. También narró que desde mayo del 2022 dejó de pagar y en los meses de agosto y septiembre, los de la póliza le informaron de esta situación, pues la la póliza consiste en que ellos le cobran y le dan el dinero a ella, independientemente de que la senadora pagara o no.

“Ellos me avisaron en agosto que no pagaba y que había que demandarla”, dijo.

También explicó que posteriormente cubrió los meses que debía de mayo a agosto, sin embargo, septiembre no lo pagó y por eso fue que procedieron con la demanda. “Cuando se enteró, le dijo al abogado de la póliza: ah bueno, me demandaron, pues ahora sáquenme”.

La dueña del inmueble contó que en agosto le informó a Balderas que ya no le renovaría el contrato, pues pondría a la venta la casa, pues en julio tuvo que irse a Estados Unidos por cuestiones de trabajo. “En octubre le avisé que tenía una oferta de compra y que tenía que salir el 30 de ese mes, sin embargo, no cumplió, por lo que la venta se cayó”.

Además, por medio de Twitter, la mujer pide ayuda a diversos políticos miembros de Morena, para que ayuden a que la senadora se retire de su hogar. Uno de ellos es el senador Ricardo Monreal, quien también funge como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. “Le pido su apoyo para que la senadora @ClauBalderasMX me devuelva mi propiedad. Se niega a llegar a ningún acuerdo y tampoco a entregar la propiedad. Es que acaso necesitan más escándalos de abusos y deshonestidad?” (sic), se lee en el mensaje.

En otro mensaje, pide apoyo al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. “@mario_delgado le pido su intercesión como Pdte de @PartidoMorenaMx para que la Sen @ClauBalderasMX salga del inmueble que habita y que se niega a entregar además de llevar meses sin pagar la renta. Hace al menos 6 meses que la busco para pedirle solución. Necesitan +escándalos?!” (sic), sin embargo, la mujer no ha recibido apoyo de ni respuesta de ninguno. Incluso ha marcado a la oficina de Ricardo Monreal y solamente le dicen que le tomaron el mensaje, sin más.

En 2022, la senadora Claudia Balderas ya había sido objeto de escándalos. Y es que por medio de un video que circuló por Twitter, se observa a Balderas y una trabajadora, que luego se supo, es su prima, en estado de ebriedad.

En el video se vio que Balderas y la empleada pelearon y se jalonearon por un objeto de color rosa, que parecía ser una mochila. Luego de unos segundos de pelea por mantener el objeto, la senadora de Morena lo suelta y la trabajadora ebria cae de sentón al piso con todo y el artefacto.

Con información de infobae